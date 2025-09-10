Воспитанников школы-интерната эвакуировали в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В Ростовской области эвакуировали 73 воспитанника Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, а также пятерых сотрудников в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Двое взрослых из числа персонала получили легкие ранения, их доставили в больницу.

В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода, добавил губернатор. Он уточнил, что минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены в Матвеево-Курганском и Мясниковском районе.