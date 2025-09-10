Евгений Солнцев: За работой с обращениями граждан буду следить лично

10 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: За работой с обращениями граждан буду следить лично

"Продолжаю следить за тем, как органы местного самоуправления и исполнительной власти работают с обращениями граждан", - подчеркнул в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Накануне на заседании Правительства Оренбургской области состоялось обсуждение первых полученных рейтингов по работе органов власти и администраций с обращениями жителей региона на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и в системе «Инцидент Менеджмент».

Евгений Солнцев считает качественный подход к работе с обращениями граждан одним из ключевых показателей эффективности. Формирование рейтингов по этому показателю дает объективные данные для оценки, которые позволяют понять актуальную ситуацию.

Евгений Солнцев(2025)|Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

"Большая часть министерств и администраций МО находятся в «зелёной» зоне. Тем, кто в неё пока не попал, предстоит провести работу над ошибками", - отметил глава Оренбуржья.

На заседании правительства региона было озвучено, что со 2 по 8 сентября от жителей Оренбуржья зарегистрировано более 4 700 обращений. В топе волнующих граждан вопросов - образование, дороги, здравоохранение. При этом заметно снижение количества жалоб по обращению с ТКО. За минувшую неделю таких запросов было почти 350, что на треть меньше, чем в конце августа.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"До сих пор по теме мусора в антилидерах Орск, Оренбург, Новотроицк. Зачастую гражданам приходится по несколько раз дублировать жалобы. Это заметно и по комментариям в моих соцсетях. Например, житель Оренбурга трижды просил убрать мусор с улицы Братьев Башиловых. И трижды администрация отчитывалась, что работы проведены. При этом мусор так и не вывезен. Такая же неразбериха с ответами на обращения в Орске. Житель попросил скосить амброзию на улице Васнецова, а в ответ получил сообщение, что вывезен мусор, о котором никто и не просил. Ответы на обращения, рейтинг и реальные дела – это оценка работы органов власти. За этой работой буду следить лично, а после начну принимать кадровые решения", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, обращения граждан, рейтинги эффективности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети