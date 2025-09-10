Евгений Солнцев: За работой с обращениями граждан буду следить лично

"Продолжаю следить за тем, как органы местного самоуправления и исполнительной власти работают с обращениями граждан", - подчеркнул в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Накануне на заседании Правительства Оренбургской области состоялось обсуждение первых полученных рейтингов по работе органов власти и администраций с обращениями жителей региона на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и в системе «Инцидент Менеджмент».

Евгений Солнцев считает качественный подход к работе с обращениями граждан одним из ключевых показателей эффективности. Формирование рейтингов по этому показателю дает объективные данные для оценки, которые позволяют понять актуальную ситуацию.

"Большая часть министерств и администраций МО находятся в «зелёной» зоне. Тем, кто в неё пока не попал, предстоит провести работу над ошибками", - отметил глава Оренбуржья.

На заседании правительства региона было озвучено, что со 2 по 8 сентября от жителей Оренбуржья зарегистрировано более 4 700 обращений. В топе волнующих граждан вопросов - образование, дороги, здравоохранение. При этом заметно снижение количества жалоб по обращению с ТКО. За минувшую неделю таких запросов было почти 350, что на треть меньше, чем в конце августа.

"До сих пор по теме мусора в антилидерах Орск, Оренбург, Новотроицк. Зачастую гражданам приходится по несколько раз дублировать жалобы. Это заметно и по комментариям в моих соцсетях. Например, житель Оренбурга трижды просил убрать мусор с улицы Братьев Башиловых. И трижды администрация отчитывалась, что работы проведены. При этом мусор так и не вывезен. Такая же неразбериха с ответами на обращения в Орске. Житель попросил скосить амброзию на улице Васнецова, а в ответ получил сообщение, что вывезен мусор, о котором никто и не просил. Ответы на обращения, рейтинг и реальные дела – это оценка работы органов власти. За этой работой буду следить лично, а после начну принимать кадровые решения", - подчеркнул Евгений Солнцев.