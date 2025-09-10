Алексей Текслер провел в Магнитогорске областное совещание и посетил новые соцобъекты города

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов региона в Магнитогорске. В повестке были ключевые задачи в преддверии выборов и нового финансового года.

Алексей Текслер поручил главам до 12 сентября скоординировать работу с правоохранителями и избиркомами таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры голосования.

«Выборы – это значимое общественно-политическое событие. Помимо безопасности, необходимо обеспечить торжественность обстановки: чистота территории, освещение, доступные маршруты к участкам, государственная атрибутика должны быть на высшем уровне», – отметил Алексей Текслер.

Еще один акцент глава Южного Урала сделал на необходимости оперативно организовать системную работу по формированию бюджетов на предстоящий трехлетний период:

«Очень важно и в этом году, и в предстоящие три года полностью обеспечить ресурсами приоритетные расходы, выполнить перед жителями все обязательства, в первую очередь социального характера. Особое внимание обратить на поддержку семей участников специальной военной операции и других расходов, направленных на СВО», - подчеркнул губернатор.

В ходе областного совещания глава региона также призвал муниципалитеты сохранить достигнутую эффективность по контрактованию в рамках нацпроектов.

При обсуждении завершающегося сезона дорожных работ Алексей Текслер сообщил, что полностью они закончены в Копейском и Локомотивном округах, высокий процент выполнения – в Карабашском, Озерском, Аргаяшском, Ашинском, Красноармейском, Троицком, Пластовском, Кусинском округах.

Также полностью завершены работы по благоустройству объектов в Нагайбакском, Варненском округах, Усть-Катаве, Снежинске, Локомотивном. Всего в рамках программы благоустройства и инициативного бюджетирования в 2025 году обновляют 392 объекта во всех 43 муниципалитетах. На это направлено более 2,7 млрд рублей.

Алексей Текслер призвал глав приступить к подготовке заявок на всероссийский конкурс 2026 года. Он напомнил, что сейчас в регионе реализуются 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 5 из которых, включая Парк Автозаводцев и набережную в Миассе, будут завершены уже в этом году. Еще 5 проектов реализуют в Аше, Симе, Южноуральске, Трехгорном и Снежинске в ближайшие 2 года.

В ходе совещания было отмечено, что промежуточные результаты уборочной кампании на Южном Урале выше прошлогодних, собрано 772 тыс. тонн зерна, 5,3 тыс. тонн овощей. Задача аграриев - достичь общего объема зерна в 2 млн тонн.

Также в повестке совещания были вопросы повышения эффективности использования земельных участков, ликвидации незаконных объектов и создания новых общественных пространств, активизации использования механизма КРТ, улучшения организации работы по содержанию улиц, дорог и тротуаров в зимний период, прививочная кампания по вакцинации против гриппа.

В завершении совещания Алексей Текслер поблагодарил команды муниципалитетов за успешное проведение передвижного фестиваля «Челябинская область – большая семья.

И призвал активно включиться в проведение федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию отечественной атомной отрасли, который пройдет 26 сентября на Южном Урале.

«Для Южного Урала это особая тема: у нас расположены три атомграда. Марафон даст возможность молодежи приобщиться к новым знаниям и опыту выдающихся лекторов. Прошу глав активно подключиться, чтобы школьники и студенты из всех муниципалитетов узнали о марафоне и смогли в нем принять участие», — подчеркнул Алексей Текслер.

После проведения областного совещания Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Магнитогорск побывал на нескольких значимых социальных объектах города.

В торжественном открытии 2 новых модульных пунктов полиции на территории городского курорта «Притяжение» вместе с губернатором участвовали начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, гендиректор ММК Павел Шиляев.

«Парк «Притяжение» стал знаковым для жителей Магнитогорска, для всех жителей Челябинской области. Это уникальный городской курорт, большое количество людей ежедневно приходят сюда, и очень важно обеспечить их безопасность. Поэтому сегодня открываем два пункта полиции. Плюс приобретен необходимый мобильный транспорт. Хотел бы поблагодарить главк МВД, лично Сергея Валерьевича Космачева и, конечно, ПАО «ММК» за этот подарок городу», – отметил Алексей Текслер.

Обращаясь к собравшимся, начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев в свою очередь высказал слова благодарности в адрес губернатора и ММК за содействие в создании новых пунктов полиции.

«Подобный городской курорт, грандиозный в масштабах не только Урала, но и России, должен быть снабжен пунктами полиции с целью обеспечения спокойствия и безопасности граждан», - отметил Сергей Космачев.

В ходе церемонии губернатор передал 4 новых автомобиля для магнитогорской полиции: 2 машины УАЗ «Патриот» и 2 «Лада Гранта».

Напомним, парк «Притяжение» — один из крупнейших городских курортов региона, площадью около 400 гектаров, Обеспечение безопасности на этой территории – важная составляющая организации отдыха. Открытые модульные пункты полиции поможет правоохранителям качественно выполнять свои обязанности. Каждый пункт имеет 2 кабинета, санузел, мини-столовую, бокс для техники и помещение для задержанных лиц. Установлена система видеонаблюдения, для патрулирования приобретены 2 квадроцикла и 2 электрокара.

Затем Алексей Текслер совершил прогулку по скверу Металлургов, который в минувшем году модернизировали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Обновленный сквер Металлургов стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств нашего региона. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Символично, что именно в Год семьи в сквере появилась скульптура «Счастливые», отражающая ценности, которые объединяют всех нас», – отметил Алексей Текслер.

Автор композиции «Счастливые» - краснодарский скульптор Виктор Мосиелев. Отлили бронзовую композицию в литейной мастерской Ивана Дубровина.

В процессе благоустройства в сквере заменили все кабельные линии, дополнили систему освещения, установили видеонаблюдение. Были отреставрированы исторические светильники, отремонтированы ограждения и балюстрады. Заменили на современное все инженерное оборудование, обновили облицовку фонтанов, тротуарные покрытия с сохранением исторической конфигурации. Детская площадка оснащена современным игровым оборудованием. На танцплощадке оборудовали акустическую систему.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил губернатору, что теперь в сквере Металлургов регулярно устраивают танцевальные встречи люди серебряного возраста.

«Мы специально для них поменяли покрытие на площадке, где проходят танцы, чтобы было не скользко. Плюс помогли подключить колонки. А молодежи сколько приходит посмотреть, когда пенсионеры танцуют!» – рассказал Сергей Бердников.

В завершении рабочего визита в Магнитогорск Алексей Текслер открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Университетский» в МГТУ им. Г.И.

«Я очень рад, что здесь, в университете, каждый год происходят значимые и важные изменения, которые дают новые возможности студентам. Это всегда командная работа: это участие региона, ПАО «ММК», министерства образования и науки вместе с университетом. А этот проект еще и партийный – «Единой России». В этом году отремонтировали универсальный спортивный зал. При университете сделаны новые аудитории с помощью Комбината. Президент одобрил строительство нового научно-инновационного центра. Мы в этом году в рамках региональной программы также открыли здесь молодежную лабораторию. И это по-настоящему здорово, я очень рад, что появляются такие важные инфраструктурные объекты», – подчеркнул Алексей Текслер в ходе общения со студентами и преподавателями вуза.

ФОК возведен в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия» «Новая школа. Бассейны – вузам». Помимо бассейна с шестью 25-метровыми дорожками, здесь есть 2 мини-футбольных поля, совмещенная баскетбольно-волейбольная площадка, теннисный корт, воркаут-площадка, 400-метровая беговая дорожка. Общая площадь составляет более 24 тысяч кв. м.

Новый ФОК будет работать не только для студентов университета, но и для жителей города.