Губернатор Самарской области удалил Telegram-канал, перейдя на Max

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев одним махом уничтожил канал связи с жителями региона – он удалил свой Telegram-канал, на который были подписаны почти 110 тыс. пользователей.

Федорищев в последнем сообщении в Telegram объявил, что уходит в мессенджер Max. По данным СМИ, там сейчас у него около 10 тыс. подписчиков, то есть он своими руками сократил аудиторию в 11 раз. Стоит отметить, что каналы в Max начали вести многие губернаторы, но при этом они не удаляют и каналы в Telegram, дублируя информацию для удобства пользователей.

"Max - это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно. Поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области", - заявил на прощание Федорищев.

Федорищев является самым молодым губернатором в России – ему 36 лет.