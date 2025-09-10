10 Сентября 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика
Фото: Александр Река / ТАСС

Серебрянское лесничество почти полностью взято под контроль ВС РФ

Российская армия почти полностью зачистила и взяла под контроль Серебрянское лесничество, которое расположено в ЛНР к северу от Северского Донца, разделяющего на этом участке ЛНР и ДНР. Это признают также украинские источники.
Площадь лесничества около 100 квадратных километров, там нет населенных пунктов, но оно имеет стратегическое значение. Удержание его украинскими боевиками не позволяло ВС РФ существенно продвигаться на этом направлении в течение 2,5 лет. А Северск, фронт к которому вплотную приблизился летом 2022 года, до сих под украинской оккупацией. Взятие российскими военными Серебрянского лесничества под контроль сделает бесперспективным удержание Северска боевиками.

Как сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов, в боях за Серебрянское лесничество российские военные сделали акцент на ударах из беспилотников. Сейчас наводятся "последние штрихи" для установления полного контроля над лесным массивом.

Украинский боевик одного из нацистских подразделений, бывший депутат Киевсовета Александр Аронец считает, что российская армия, практически вытеснив ВСУ с Серебрянского направления, реализует план "дроновой блокады" Славянско-Краматорской агломерации. Если динамика не изменится, то скоро Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка могут быть освобождены, а там рукой подать до полного освобождения Россией Донбасса. Впрочем, это дело не ближайшего будущего.

30 августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что наши войска освободили 79% территории ДНР. Общая территория ДНР составлят 26,5 тыс. квадратных километров. То есть под контролем бандеровских войск - около 5,5 тыс. квадратных километров. При нынешних темпах освобождение всей территории ДНР займет около года. А с учетом неизбежного замеделения при освобождении Славянско-Краматорской агломерации это может занять больше времени. В отличие от 2022 года, когда делались радужные прогнозы, которые не сбылись, сейчас никаких сроков никто не называет. До конца 2026 года ожидать освобождения ДНР вряд ли уместно. А вот о полном освобождении ЛНР может быть объявлено уже в ближайшее время, уверен Алаудинов.

всу, вс рф, серебрянское лесничество


