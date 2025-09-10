Правительство Польши собирает экстренное совещание из-за сбитых над страной беспилотников

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание совета министров из-за нарушения воздушного пространства страны (входящей в НАТО) неизвестными беспилотниками.

По словам Туска, системы ПВО Польши сбили все беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны, сейчас их обломки ищут силовики, жителей Люблинского воеводства (граничит с Белоруссией и Украиной) просили не приближаться к обломкам, если они будут обнаружены.

Также Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "о текущей ситуации".

В администрации премьер-министра сообщили, что совещание будет с министрами, отвечающими за безопасность.

Премьер-министр ранее заявил, что получил доклад от оперативного командующего Вооружёнными силами о сбитии беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство.

Пока не сообщается о принадлежности сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что Польша полностью закроет границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября - когда начнутся российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Польские власти заявляли, что учения представляют угрозу для их страны и носят наступательный характер. Военные в Белоруссии и России отрицают такие утверждения.