Известный военблогер ответил на видео, где он якобы требует откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

10 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России Курская область
Фото: Роман Алёхин

Известный военблогер ответил на видео, где он якобы требует откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

Военблогер Роман Алёхин высказался о появившемся в Сети видео, на котором он якобы обсуждает схему поставок в зону специальной военной операции, по которой он, предположительно, должен был получить "откат" в 50 млн руб.

Алёхин опубликовал большой пост в своём telegram-канале. Там он, среди прочего, уверяет, что 50 млн руб. полагались не ему лично, а на деятельность фонда.

"Предлагалось завести на наш благотворительный фонд 200 млн руб. Из них 150 мы будем обязаны потратить на закупку медикаментов или медицинской аппаратуры у близкой им компании. Александр (собеседник Алёхина по теме – прим.) уверяет, что цены, наоборот, будут ниже рыночных. Оставшиеся 50 млн оставляют фонду на его деятельность – помощь фронту, просто уже не строго медикаментами, а разным необходимым", - пишет Алёхин.

По словам Алёхина, история сложнее, чем с обычными пожертвованиями, но и суммы такие озвучиваются, что стоит эту историю обсудить. Он уточнил, что на видео и в самой беседе не говорится, что любые деньги надо обналичить и вернуть в конверте Александру, нет и того, что 50 млн руб. или любую другую сумму Роман Алёхин может оставить лично себе.

"Что Александр – совсем не тот, за кого себя выдаёт, уже понятно, и что он не имеет отношения к помощи фронту. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтёрское сообщество – кость в горле", - пишет Алёхин.

Он задаётся вопросом, стала ли ситуация понятнее, когда после просмотра видео изучен текст поста.

"Когда задача мочить стоит, а видео смонтировано так, что вызывает эмоцию, с которой на разумное объяснение никто не будет тратить время. Ведь намного проще сгенерить кликбейтные заголовки. Действительно, кому будет интересна статья или пост, в котором волонтёр думает, как на крупную сумму помочь нашим. Даже если "благотворитель" изначально обременяет эту сумму определенным алгоритмом работы и своими условиями", - написал Роман Алёхин.

Теги: Роман А., Роман Алёхин, военблогер, схема


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2025 15:15 Мск Известный военблогер якобы потребовал откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети