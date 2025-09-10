Известный военблогер ответил на видео, где он якобы требует откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

Военблогер Роман Алёхин высказался о появившемся в Сети видео, на котором он якобы обсуждает схему поставок в зону специальной военной операции, по которой он, предположительно, должен был получить "откат" в 50 млн руб.

Алёхин опубликовал большой пост в своём telegram-канале. Там он, среди прочего, уверяет, что 50 млн руб. полагались не ему лично, а на деятельность фонда.

"Предлагалось завести на наш благотворительный фонд 200 млн руб. Из них 150 мы будем обязаны потратить на закупку медикаментов или медицинской аппаратуры у близкой им компании. Александр (собеседник Алёхина по теме – прим.) уверяет, что цены, наоборот, будут ниже рыночных. Оставшиеся 50 млн оставляют фонду на его деятельность – помощь фронту, просто уже не строго медикаментами, а разным необходимым", - пишет Алёхин.

По словам Алёхина, история сложнее, чем с обычными пожертвованиями, но и суммы такие озвучиваются, что стоит эту историю обсудить. Он уточнил, что на видео и в самой беседе не говорится, что любые деньги надо обналичить и вернуть в конверте Александру, нет и того, что 50 млн руб. или любую другую сумму Роман Алёхин может оставить лично себе.

"Что Александр – совсем не тот, за кого себя выдаёт, уже понятно, и что он не имеет отношения к помощи фронту. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтёрское сообщество – кость в горле", - пишет Алёхин.

Он задаётся вопросом, стала ли ситуация понятнее, когда после просмотра видео изучен текст поста.

"Когда задача мочить стоит, а видео смонтировано так, что вызывает эмоцию, с которой на разумное объяснение никто не будет тратить время. Ведь намного проще сгенерить кликбейтные заголовки. Действительно, кому будет интересна статья или пост, в котором волонтёр думает, как на крупную сумму помочь нашим. Даже если "благотворитель" изначально обременяет эту сумму определенным алгоритмом работы и своими условиями", - написал Роман Алёхин.