Украинская молодежь массово бежит за границу

Украинские студенты массово берут академический отпуск, чтобы уехать из страны. Они просто не хотят в ней оставаться. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Массовое бегство началось после разрешения выезжать за границу военнообязанным мужчинам до 22 лет включительно, которое вступило в силу в конце августа. Уже на второй день стало известно о 13 тыс. уехавших. Правда, Мирошниченко постарался несколько затушевать картину, но признал, что тенденция для правящего режима нехорошая. Студенты берут академический отпуск, чтобы покинуть территорию, подконтрольную киевскому режиму. Эту информацию сообщил ректор одного из ведущих университетов. Это будет иметь негативные последствия и для рынка труда.

Официальной статистики уехавшей молодежи нет. Погранслужба заявила, что такой учет не ведется. Однако по многим отзывам процесс носит массовый характер. Молодежь боится, что скоро "клетка захлопнется", а мобилизационный возраст снизят, поэтому надо бежать, пока есть возможность. Почти никто не верит в то, что Зеленский прекратит воевать. На Украине давно говорят, что рано или поздно возраст мобилизации снизят до 18 лет.

Местное издание New Voice пишет, что на Украине идет волна увольнений по собственному желанию среди молодых мужчин. Только на "Новой почте" за 10 дней в возрастной категории 18-22 года уволилось 170 человек. На некоторых предприятиях заявление на увольнение подали уже около 20% молодежи до 22 лет. Например, совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский жалуется, что уже уволились 12 молодых парней. Ясно, с какой целью. Массовые увольнения наблюдаются в сети супермаркетов АТБ.