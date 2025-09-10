В Соликамске женщина перевела мошенникам почти два миллиона, полагая, что инвестирует

В Соликамске местная жительница отдала мошенникам свыше 1,8 млн рублей, думая, что участвует в торгах на бирже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств, во время переписки он предложил ей дополнительный заработок, участвуя в торгах на бирже. Женщина перешла по ссылке, установила приложение, в мессенджере ей поступил звонок от специалиста сервиса. Он убедил женщину сделать три перевода. Общая сумма составила 1,8 млн руб. Она была убеждена, что вносит деньги на свой счет. Потерпевшая осознала, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.

Полицейские призывают граждан не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров или переписки в сети Интернет, и не переводить денежные средства на неизвестные счета. Для заработка на инвестициях недостаточно просто перевести деньги якобы надежному брокеру.

В МВД напоминают, что обещание быстрого заработка в Интернете – это обман, а инвестирование в электронные биржи требует специальных знаний, поэтому откажитесь от участия в инвестировании и торгах на биржах, если вы ими не обладаете.