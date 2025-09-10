Приставы закрыли торговый центр "Империал" в Новоуральске

В Новоуральске судебные приставы приостановили деятельность местного торгового центра. Причиной стали нарушения пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о ТЦ "Империал" на улице Победы. Новоуральским судом было вынесено решение о запрете эксплуатации и обязанности предпринимателя устранить нарушения пожарной безопасности.

Судебные приставы незамедлительно выехали в адрес и опечатали входные группы в помещение на 30 суток. Владельца ТЦ предупредили об ответственности в случае незаконного открытия.

Напомним, что в мае в Екатеринбурге приостановили деятельность концертной площадки Tele-Club. Двери заведения также опечатали приставы.