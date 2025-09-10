На Белоярской АЭС назначен новый главный инженер

Новым главным инженером Белоярской АЭС назначен Илья Филин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе БАЭС, на этой должности Филин сменил Юрия Носова, который получил повышение и возглавил Белоярскую АЭС. Илья Филин работает здесь уже более 32 лет. Атомная станция – его первое место работы после окончания Уральского политехнического института (ныне – Уральского федерального университета).

До своего нового назначения Филин занимал должность первого заместителя главного инженера по эксплуатации.

Наиболее крупной задачей, которая стоит перед новым главным инженером Белоярской АЭС, является строительство и пуск энергоблока четвертого поколения с реактором БН-1200М.