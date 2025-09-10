Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал он в Telegram-канале.

До этого, ранним утром, в городе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Месяц назад в акватории около Новороссийска была отражена атака безэкипажных катеров. В городе объявляли тревогу по береговой линии, жителей попросили укрыться дома. Также в целях безопасности был перекрыт Крымский мост.