10 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более десяти регионов РФ столкнулись с дефицитом топлива

В ряде регионов России наблюдается дефицит бензина, который привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС.

Если до сих пор проблемы были на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь об этом сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Как заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин.

По его словам, это в первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были отмечены в более 10 регионах.

О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка всё большего числа регионов, сказала член Российского топливного союза, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

По словам экспертов, причина кроется в сезонном повышении спроса на топливо и росте активности туризма. Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, сообщают "Известия".

Напомним, Федеральной антимонопольной службе поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Сложная ситуация сложилась в Приморском крае. При этом завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях с сентября создаст профицит объемов бензина на внутреннем рынке.

топливо, бензин


