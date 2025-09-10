Власти готовят налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спорт

В России может появиться новый налоговый вычет для бизнеса.

Он будет инвестировать в образовательные учреждения со спортивными программами и секциями. Инициатива может уменьшать налог на прибыль на сумму до 100% от вложенных средств. Соответствующий проект закона уже получил поддержку кабмина РФ. Как считают авторы документа, механизм позволит привлечь в спорт дополнительные частные инвестиции без нагрузки на бюджет. Законопроект поддержали Минфин, Минэкономразвития, Минспорт, Минпросвещения и Минюст.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, это поможет приблизиться к цели главы государства, чтобы к 2030 году спортом занимались 70% граждан.

В настоящее время финансирование спорта и образования испытывает трудности на фоне дефицита бюджета, который по итогам первого полугодия 2025 года достиг почти 5 трлн руб. Состояние школ и объектов инфраструктуры оставляет желать лучшего, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что россияне не могут попасть в бассейны и спортзалы, построенные для них государством.