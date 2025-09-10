Министр: Катар оставляет за собой право ответить Израилю на его нападение

Катар оставляет за собой право ответить Израилю на его нападение, заявил глава правительства страны шейх +.

По его словам, удар является актом государственного терроризма. Кроме того, Израиль нанёс урон переговорному процессу по Газе, который продолжался по просьбе США - все договоренности по прекращению огня, достигнутые во время переговоров, обнуляются.

Премьер-министр считает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ведёт регион к ситуации, которую будет нельзя исправить.

Тани отметил, что Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля.

Напомним, несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи. Взрывы были слышны в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй.