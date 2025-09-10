Дефицит бюджета РФ за январь – август составил 4,19 трлн рублей

Дефицит бюджета России за первые восемь месяцев текущего года предварительно составил 4,19 трлн руб.

По данным Минфина, это на 4,17 млрд руб. выше уровня января-августа 2024 года. Доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за данный период, показатель вырос на 3%. Расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году нефтегазовые доходы бюджета закладываются исходя из прогнозируемой средний цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Он указал, что нужно не ориентироваться на возможное ослабление западных санкций, а делать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно, сообщают "Ведомости".

Ранее Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабинета министров заявил, что рост ВВП по итогам года составит не менее 1,5%.