Представлен iPhone 17

Корпорация Apple представила новый iPhone 17, а также ультратонкий iPhone Air с толщиной всего 5,6 мм.

Самый тонкий iPhone в истории является и самым энергоэффективным — благодаря самому большому количеству чипов. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащены A19 Pro, самым мощным и эффективным чипом для компании на сегодняшний день.

В России сеть магазинов restore: открывает предзаказы на гаджеты 10 сентября, в этот же день новые iPhone 17 станут доступны к заказу на "Яндекс Маркете", где стоимость на iPhone 17 составит от 110 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

В Ozon откроют предзаказ в ближайшие часы; на платформе CDEK.Shopping все новинки уже доступны к предзаказу, сообщает Forbes.

iPhone 17 получил значительные изменения, которые приблизят его к моделям Pro.