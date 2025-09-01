Премьер Словакии встретится с президентом Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собрался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор может состояться 5 сентября.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинскими президентом Владимиром Зеленским", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*, пишет РИА Новости.

Ранее Фицо, рассуждая о встрече президентов России и США на Аляске, счёл, что от неё пострадает прежде всего Украина. Политик напомнил африканскую пословицу о том, что если слоны дерутся или любят друг друга, то страдает всегда трава.

"Независимо от того, как пройдут переговоры слонов 15 августа, пострадает трава, в данном случае Украина", - сказал 11 августа Фицо.

Он отметил, что Украина почему-то считает, что все всегда должны идти ей навстречу. Притом, что Словакия обеспечивает Украине критические поставки электроэнергии, а Украина использует европейское законодательство, которое обязывает Братиславу предоставить словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. А вот Зеленский ранее остановил поставки газа в Словакию через подконтрольную ему территорию, чем нанес серьезный ущерб Словакии.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская