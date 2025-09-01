Геннадий Долматов: В этом году за школьные парты в Омском районе сядут 12 550 детей

"В День знаний в школах Омского района прошли торжественные линейки. В этом году за школьные парты в нашем районе сядут 12 550 детей. В центре внимания – первоклашки, их более 1100 человек", - написал в своем телеграмм- канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Вместе с прокурором Омской области, Государственным советником юстиции Алексеем Афанасьевым, прокурором Омского района Владиславом Васильевым и начальником отдела МВД РФ по Омскому району, подполковником полиции Виталием Василюком глава муниципалитета Геннадий Долматов побывал 1 сентября в Пушкинской школе.

Почётные гости приняли участие в торжестве по случаю начала нового учебного года. Они высоко оценили подготовку образовательного учреждения к началу учебного процесса и тепло поздравили педагогов и учеников, их родителей с Днём знаний.

"Наша общая задача, чтобы каждый ребёнок мог реализовать свой потенциал, развивать таланты, учиться наукам, заниматься творчеством", - подчеркнул Геннадий Долматов, обращаясь к собравшимся.

Алексей Афанасьев также провёл для учащихся старших классов Урок Мужества. Состоялся разговор с детьми о том, что важно проявлять ответственность, быть осторожными при использовании социальных сетей, знать и соблюдать законы страны.