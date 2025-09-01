01 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как оформить ребенку льготный проездной в метро

Власти Екатеринбурга рассказали, как школьнику получить льготный проездной на метро. С 1 сентября проезд в общественном транспорте города для детей от 7 до 18 лет становится бесплатным. Это не распространяется на метро, где предусмотрена другая льгота - стоимость электронного проездного на все виды транспорта, в том числе и подземный, обойдется ребенку в 200 рублей.

В пресс-службе мэрии отметили, что проездной билет может быть приобретен и записан только на персональную карту учащегося. Ее изготовление проводится по заявлению, оплатить и оформить которое можно как онлайн на сайте, так и в любом отделении ЕКАРТы, по адресам:

  • Машиностроителей, 75;
  • Отто Шмидта, 58;
  • Ленина, 101/2;
  • Монтерская, 3 лит. 50.

Чтобы получить проездной на текущий месяц, необходимо оплатить его до 14 сентября, на октябрь - с 15 октября. Оставшиеся средства можно вернуть через сервисный центр ЕКАРТы, подав соответствующее заявление.

Напомним, что как бесплатный, так и льготный проезд предусмотрен для учащихся и воспитанников любых образовательных учреждений - от детского сада до вуза с 7 до 18 лет включительно. Контролерам и кондукторам необходимо показать документы, подтверждающие льготный статус пассажира, среди которых:

  • справка из учебного заведения;
  • билет учащегося;
  • студенческий билет;
  • персональная электронная карта учащегося.

Если даже после этого с ребенка требуют оплатить проезд или покинуть общественный транспорт, необходимо запомнить время, номер маршрута и остановку, чтобы в дальнейшем родители могли обратиться с жалобой на платформу обратной связи или в горадминистрацию.

Также отметим, что электронную карту учащегося необходимо продлевать на текущий учебный год. Особенно это касается учащихся старше 15 лет.

На официальном сайте ЕКАРТы в форме обратной связи или по телефону 222-000-9 всегда можно дополнительно получить консультацию по любым вопросам.

Теги: Екатеринбург, проездной, льгота, школьник, ребенок, общественный транспорт


