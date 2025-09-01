Пользователи сообщили о сбоях в работе ChatGPT

Сайт и мобильное приложение нейросети ChatGPT с перебоями открываются в России, также проблемы с доступом к ресурсу возникли у пользователей из других стран.

Проблемы с открытием ChatGPT испытывают пользователи устройств на Windows, Android, iOS и Mac OS X.

Несколько дней назад компания-разработчик ChatGPT – OpenAI – заявила о намерении внести изменения в работу чат-бота после судебных исков от родителей по меньшей мере двух подростков, покончивших с собой. Родители утверждают, что их дети переписывались с нейросетью, и она выдавала ответы, косвенно или даже прямо подталкивающие к суициду.