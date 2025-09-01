Зеленский присоединится к переговорам европейских лидеров в Париже 4 сентября

Владимир Зеленский присоединится к переговорам европейских лидеров, которые планируют встретиться в Париже 4 сентября. На встрече будут обсуждаться гарантии безопасности Киеву, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские СМИ сообщали, что в Париж 4 сентября прилетит также президент США Дональд Трамп. Однако позднее сообщения о его участии из публикаций исчезли.