Суд отклонил апелляции экс-владельцев Домодедово на национализацию аэропорта

Суд отклонил апелляции бывших владельцев аэропорта Домодедово на решение о национализации их актива, передает РИА Новости со ссылкой на участников судебного заседания.

Решение о национализации аэропорта Домодедово было принято судом 17 июня 2025 года, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.

В конце июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что "готов взяться за Домодедово": "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово <…> Мы (Внуково) находимся на одном с Домодедово рынке со схожими моделями. Консолидация двух таких аэропортов — Домодедово и Внуково — сразу даст эффект с точки зрения оптимизации затрат, процессов".

Ванцев считает, что разбираться с финансовыми проблемами Домодедово должен частный инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что весной вел переговоры с прежними собственниками Домодедово о возможном объединении, но те хотели больше денег. В итоге у Ванцева больше нет нужды с ними договариваться.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что национализированные из частной собственности активы государство не собирается долго держать в своих руках и будет через систему аукционов приватизировать.

"Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового", - заявил Силуанов, комментируя возможную приватизацию другого актива – "Южуралзолота".