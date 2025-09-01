Янукович: Я вёл Украину в Евросоюз, однако в ЕС вели себя некорректно

Бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый больше 10 лет назад, высказался о том, каким курсом вёл страну.

"Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил задачу вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - цитирует РИА Новости Януковича.

Также бывший украинский лидер отметил, что всегда "категорически и убеждённо" был против вступления Украины в НАТО.

"Я всегда чётко и отчётливо понимал, что это – катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - сказал Янукович.

Заявления прозвучали на фоне слов президента России Владимира Путина, который на полях саммита ШОС в Китае сообщил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.

Ранее Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном напомнил, что украинский конфликт – прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.