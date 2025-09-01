Государство не собирается компенсировать авиакомпаниям убытки из-за атак беспилотников

Государство не собирается компенсировать авиакомпаниям финансовые потери, понесенные из-за ограничений при атаках беспилотников, об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

"Сегодня так вопрос не стоит. Потому что мы и без этого всячески помогаем российским авиакомпаниям, у нас максимально тесное взаимодействие. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери, но пока справляются. Если будет нужна помощь, естественно будем помогать", - цитирует Никитина "Интерфакс".

С весны аэропорты в европейской части России уже несколько раз пережили массовые блокировки работы из-за атак беспилотников. Это приводило к транспортным коллапсам, поскольку задерживались по цепочке рейсы и в других регионах страны, нагрузка на автомобильный и железнодорожный транспорт возрастала.