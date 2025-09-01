Российские бойцы закрепились в Красноармейске

Штурмовые группы российской армии добрались до центральной части Красноармейска (укр. Покровска). Об этом сообщают разные источники.

Как передает "Военная хроника", по некоторым данным, бои идут уже в районе железнодорожной станции. Накануне о начале боев в высотках Красноармейска сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, наши разведгруппы зашли также в соседний Димитров (укр. Мирноград). По сути начался штурм Красноармейска. Однако украинское командование перебросило в эти два города большие резервы, поэтому бои идут тяжелые. Но, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, группировка ВСУ в Красноармейске и Димитрове, а также ведущие в эти города дороги находятся под полным огневым контролем российской армии.

Другие источники сообщают, что наши штрумовики закрепились в западной части города. Возможно, в центре города идут бои. Военкор Анатолий Радов пишет, что российские войска продолжают увеличивать зону контроля в городе. Военкор Александр Сладков также отмечает, что бои идут непосредственно в Красноармейске, параллельно осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации.

По оценкам "Военной хроники", битва за Красноармейск достигла решающей стадии. Пока непонятно, есть ли у Киева достаточные резервы и готовность ими пожертвовать. Но если украинские войска не предпримут радикальных мер в самое ближайшее время, то Красноармейск вскоре будет освобожден от оккупации.