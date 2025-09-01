Песков опроверг причастность РФ к сбою навигации в самолете с фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ваша информация неверна", - сказал Песков газете The Financial Times.

Ранее стало известно, что самолет фон дер Ляйен был вынужден около часа кружить над взлетно-посадочной полосой в аэропорту города Пловдива из-за сбоя в работе GPS. В Еврокомиссии заявили, что болгарские власти назвали это грубым вмешательством со стороны России, передает ТАСС.