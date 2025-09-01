"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Дубай

Компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Ну вот, опять это время года… когда можно снова отправиться в Дубай после летнего перерыва! Возвращаем главное ближневосточное направление в нашу маршрутную сеть — продажи билетов на рейсы уже открыты", — рассказали в компании.

Полеты будут осуществляться из Сочи — с 24 сентября и, в дальнейшем по средам, субботам и воскресеньям. С 26 сентября — из аэропорта "Домодедово" в Москве и далее ежедневно и из Екатеринбурга с 1 октября — тоже ежедневно.

Из других городов также можно отправиться в Дубай, но только с пересадками в Екатеринбурге, Москве или Сочи.