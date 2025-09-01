В Запорожье частичный блэкаут из-за сильной грозы

На большей части Запорожской области возникли перебои с электричеством. Причина – "грозовая активность, прошедшая по северной части региона", сообщил глава области Евгений Балицкий.

По его словам, специалисты "Россетей" и "ЮЗЭСК" уже работают на месте аварий.

"Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения. <…> Все системы работают в штатном режиме. Продолжаем мониторинг ситуации", - сообщил глава региона.