Костромская область 2025: Скоро выборы! Что происходит?

Сезонный календарь показывает осень, а это значит, что выборы в России неумолимо приближаются. Результатами исследования о предвыборной обстановке в Костромской области поделился гендиректор Агентства массовых коммуникаций "Регион Медиа" Игорь Даченков.

В течение трех дней 12,13 и 14 сентября в Костромской области пройдет голосование, по итогам которого жители региона будут выбирать губернатора субъекта, депутатов Областной Думы и Думы города Костромы, глав и народных избранников отдельных муниципальных образований.

В середине августа Агентством массовых коммуникаций "Регион Медиа" было проведено масштабное социологическое исследование. В рамках опроса было охвачено 7.500 респондентов – жителей Костромы и районов области, старше 18 лет в соответствии с половозрастной выборкой.

Предметом исследования стали электоральные предпочтения жителей Костромской области в контексте избирательной кампании.

По данным социологического опроса, электоральный рейтинг "Единой России" среди всех избирателей составил 42%. Это означает, что процент поддержки от активных избирателей может быть выше. В столице региона поддержка партии власти традиционно ниже – примерно 40%.

Любопытно, что прошедшая социология демонстрирует интересный показатель: рейтинг партии власти в Костромской области несколько выше, чем средний по всей стране.

Кроме того, необходимо отметить, что за прошедший период между двумя исследованиями особой динамики электорального рейтинга "Единой России" не зафиксировано. Он стабилен и колеблется в пределах статистической погрешности.

Более того, есть вероятность его роста накануне дней голосования. Причинами для этого могут стать факторы усиления агитационной кампании по всем каналам коммуникации на финальном этапе выборной гонки, системная работа по мобилизация сторонников, а также активность кандидатов-одномандатников на территории своих мажоритарных округов. Исходя из этого, в рамках кумулятивного эффекта партия власти может получить поддержку более 50% от числа проголосовавших.

Интригу в межпартийную борьбу добавляет появление в избирательном бюллетене партии "Коммунисты России". Причем по результатам жеребьевки, по результатам которой определяются порядковые номера партий в бюллетене для голосования, партия "удачно" заняло место непосредственно перед КПРФ. По результатам опроса, за партию "Коммунисты России" потенциально готовы отдать голоса более 3% респондентов.

Следует отметить, что появление в списке "Коммунистов России" несколько снижает шансы на получение второго места КПРФ, так как обе партии претендуют на голоса одной и той же целевой аудитории.

За КПРФ и ЛДПР готовы проголосовать по 7% избирателей.

По итогам опроса партия "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" обладает поддержкой 2% избирателей. Примечательно, что в мае 2025 года электоральный рейтинг партии составлял 5%. Вероятно, голоса у справедливороссов отбирают "Пенсионеры России", которые активно включились в предвыборную кампанию, выставив своих кандидатов в большинстве одномандатных избирательных округов.

На вопрос "Если бы выборы состоялись сегодня?" (середина августа), за Партию пенсионеров готовы были проголосовать более 4 % избирателей.

Пересечение электората двух партий исходит не только из названия. Обе партии выдвигают аналогичные предвыборные программы с акцентами исключительно на социальную составляющую, и, таким образом, делят немногочисленную группу избирателей, которая ориентируется исключительно на вопросы социальной справедливости.

Рейтинг партии "Новые Люди" был зафиксирован в ходе исследования на уровне 4% голосов избирателей. Потенциально партия могла бы рассчитывать на более высокий результат, если бы уделила большее внимание подбору кандидатов. Выдвижение кандидатов-"варягов" (не имеющих постоянной регистрации в регионе), безусловно, отталкивает от "Новых Людей" часть сторонников. Также как и излишне агрессивная избирательная кампания на грани нарушений - в Костроме к такому не привыкли. То, что работает в крупных мегаполисах, в Костроме вызывает отторжение.

Рейтинг скандальной "Партии социальной защиты" местного олигарха Михайлова по итогам социологического исследования составил менее 1%, то есть был зафиксирован на уровне статистической погрешности. Это лишний раз подтверждает ее нисходящий тренд и крайне низкий уровень электоральной поддержки.

Опираясь на данные социологического опроса, прогноз по результатам избирательной кампании в региональный парламент и муниципальные легислатуры (включая Думу города Костромы) очевиден.

С высокой вероятностью кандидаты "Единой России" получат как минимум половину мандатов (из 10) по областному партийному списку и одержат победу в большинстве (из 25) мажоритарных избирательных округов. Кандидаты от партии власти динамично провели предвыборную кампанию, задействовав агитационную сеть, используя наружную рекламу, размещая материалы в социальных сетях.

Необходимо отметить, что партии власти удалось соблюсти определенный баланс, допустив к выдвижению, как опытных и проверенных кандидатов, так и новичков, в тех избирательных округах, где от избирателей звучал запрос на обновление. Точечная селективная работа по новым лицам партии, думается, принесет свои плоды.

Еще один важный момент. Социологический опрос выявил достаточно большое количество доли неопределившихся избирателей на выборах по одномандатным округам, где идет реальная борьба между кандидатами. При этом неопределившихся при голосовании по партийным спискам значительно меньше. Во многом это объясняется тем, что активную работу с электоратом на протяжении всей избирательной кампании вели только представители "Единой России", поэтому безусловным лидером рейтинга по партийному списку в регионе выступает партия власти.

Некоторую конкуренцию единороссам могут составить лишь отдельные, "раскрученные" депутаты, обладающие высокими рейтингами известности и электоральной поддержки, которые баллотируются в законодательные органы власти регионального и муниципального уровня.

Генеральный директор Агентства массовых коммуникаций

"Регион Медиа" Игорь Даченков