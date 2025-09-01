Бастрыкин заинтересовался историей с поджогом машины жены свердловского бойца СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, которая произошла с женой участника спецоперации из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцсетей стало известно, что в Артемовском подожгли забор и машину жены бойца СВО. В момент поджога в доме находились женщина с двумя детьми. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

