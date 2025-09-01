Ким Чен Ын выехал в Пекин на специальном поезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде, передает агентство Рёнхап.

Глава Северной Кореи отправился в КНР с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Он должен прибыть в Пекин во вторник, пишет РИА Новости.

В Китай уже прибыл президент РФ Владимир Путин. 31 августа он принял участие в торжественном приеме для глав делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованном хозяином саммита - председателем КНР Си Цзиньпином. Путин успел провести встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.