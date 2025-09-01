ФАС выявила в Свердловской области крупный медицинский картель

Федеральная антимонопольная служба выявила на территории нескольких регионов страны медицинский картель на сумму 949 млн рублей. Среди них и Свердловская область, сообщает пресс-служба ФАС.

Помимо этого, признаки незаконного соглашения выявлены в Москве, республике Северная Осетия, Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Речь идет о трех участниках торгов на поставку медицинского оборудования: ООО "МегаМед Корпорэйшн", ООО "РУС", а также неком индивидуальном предпринимателе, которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения.

В случае установления вины, участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Другие подробности пока не сообщаются.