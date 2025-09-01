На школьной линейке в поселке под Ульяновском скончалась девочка

В поселке Октябрьский под Ульяновском на торжественной линейке в сельском лицее скончалась 12-летняя девочка.

Ученице седьмого класса стало плохо во время торжественного мероприятия. Ее госпитализировали, но спасти не смогли.

СКР начал доследственную проверку.

Выяснилось, что девочка была инвалидом из-за порока сердца, у нее был установлен кардиостимулятор.

При этом в регионе сейчас стоит аномально жаркая погода – 29 градусов выше нуля и безоблачное небо. Школьная линейка проводилась на улице.