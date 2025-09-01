Уральская туристка отсудила компенсацию за сорванный отпуск в ОАЭ

Жительница уральского города Верхняя Салда отсудила у туроператора почти 200 тысяч рублей за сорванный отпуск в ОАЭ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2024 года женщина купила тур в Эмираты на двоих за 255 тысяч рублей. Однако перед поездкой ее экстренно госпитализировали, и врачи запретили ей перелеты. Клиентка сразу предупредила об этом турагента.

Несмотря на своевременное предупреждение и даже покупку дополнительной страховки от невыезда, ни туроператор, ни страховая компания не вернули ей деньги. Туроператор сослался на страховщика, а последний – на то, что болезнь не является страховым случаем по его договору.

В итоге туристка обратилась в Верхнесалдинский районный суд и выиграла. Суд указал, что болезнь – уважительная причина для отмены тура. Так как туроператор не предоставил доказательств понесенных расходов, с него взыскали: 127,5 тысяч рублей – стоимость части тура, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в 66 тысяч 250 рублей. При этом в иске к страховой суд отказал, так как условия полиса действительно не покрывали эту ситуацию.

Напомним, ранее житель Первоуральска засудил туроператора за то, что отдыхал с семьей в Турции на целых два дня меньше.