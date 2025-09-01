На продажи онлайн в России приходится 15% всей торговли

Продажи онлайн составляют сейчас около 15% от всего торгового оборота в России, сообщил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, через какое-то время объемы продаж в интернете и "очно" могут сравняться. "Не скажу, что в ближайшем будущем, наверное, все же потребуется определенное время, чтобы они сравнялись по своей востребованности", - сказал Мантуров в интервью ТАСС.

В этом году Госдума приняла закон о платформенной экономике, который должен отрегулировать торговлю в интернете и, в частности, на маркетплейсах. Ожидается, что большинство требований закона вступят в силу осенью 2026 года. При этом у бизнеса осталось много вопросов к закону, да и правительство как разработчик этого документа соглашалось, что в нем есть "сырые" моменты.