Си Цзиньпин: Миру требуется глобальное управление

Глава Китая Си Цзиньпин на полях саммита ШОС, который проходит в Поднебесной, высказал идею глобального управления.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.

Все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления. Необходимо содействовать демократизации международных отношений и расширять представительство и голос развивающихся стран, считает Си Цзиньпин.

Также председатель КНР отметил необходимость соблюдать принцип верховенства международного права, воздерживаться от двойных стандартов и навязывания "домашних устоев" отдельных стран другим, пишет ТАСС.