01 Сентября 2025
Тюменская область
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Моор отпраздновал День знаний в тюменской школе №22 и сфотографировался со студентами

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в праздновании Дня знаний в тюменской школе №22, открытой после капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Первыми в обновленное здание вошли первоклассники и старшеклассники – под гимн страны и первый звонок, с "самолетиками будущего", на которых дети написали свои пожелания.

"С большим удовольствием поздравил учеников школы № 22 в Тюмени с началом учебного года. Теперь ребята будут учиться в обновленном здании – ремонт завершен, и школа снова встречает своих учеников. Вместе со старшеклассниками пожелали всем школьникам Тюменской области интересных уроков, новых открытий и отличного учебного года!" - сообщил Моор.

Александр Моор принял участие в праздновании Дня знаний в тюменской школе №22(2025)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школа построена в 1986 году, сегодня она полностью преобразилась. Отремонтированы классы, спортзалы, библиотека, восстановлен бассейн, благоустроена территория с современными спортивными площадками. В этой школе учится почти полторы тысячи детей, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у них самые современные условия для учёбы и развития. Ремонт здания выполнен в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

В День знаний двери открыла и Ишимская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи. Здесь обучаются сто воспитанников из разных уголков Тюменской области. В школе появились новые классы с интерактивными панелями, обновлены учебники, создана спортивная площадка, благоустроена территория. Символично, что открытие совпало со 105-летием школы.

Главное, что объединяет эти события, – внимание к детям и забота о будущем. В Тюменской области создаются условия, чтобы каждый ребенок учился в современных и комфортных школах, а День знаний оставался настоящим праздником.

Александр Моор со студентами(2025)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Также губернатор сделал фото на память в честь 1 сентября с тюменскими первокурсниками. У здания Правительства области собрались студенты из разных вузов и направлений: будущий хирург, психиатр, юрист, режиссер, специалист по информационной безопасности.

"Придумали традицию на этом же месте встретиться после выпускного вуза и обсудить планы на будущее", - сообщил губернатор.

Теги: Александр Моор, День знаний, 1 сентября


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

