01 Сентября 2025
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине количество первоклашек упало на 20% за год

На Украине в первые классы пошли 252 тыс. детей, хотя годом ранее их было 314 тыс. Об этом заявил глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак. Он призвал готовиться к тому, что количество первоклашек неизбежно будет уменьшаться и дальше.

В этом году в школу идут дети в основном 2018 года рождения, когда рождаемость на Украине снижалась. Этот процесс резко усилился в 2022 году, когда многие уехали из воюющей страны за границу. За последние года рождаемость в республике еще снизилась в полтора раза. В прошлом году родилось всего чуть более 200 тыс. детей, притом что до 2013 года было около 500 тыс. Неуклонное снижение пошло с 2014 года.

При этом в 2018 году на Украине было зафиксировано 367 тыс. рождений, то есть более 115 тыс. родившихся тогда в школу в этому году не пошли, а значит, они были ранее вывезены за границу. Также интересно, что если в 2024 году первоклашками стали 314 тыс. из 399 тыс. рожденных в 2017 году, то есть 79%, то в этом году - 69% семилеток. Практически каждый третий ребенок вывезен родителями за границу.

Такое же падение было зафиксировано в мае-июне и в отношении выпускников школ. В этом году национальное тестирование (аналог ЕГЭ) сдавали 208 тыс., хотя годом ранее было 283 тыс., - падение на 26%. Причем это не связано с рождаемостью, которая в конце 2000-х была на подъеме, а вызвано бегством подростков вместе с родителями за границу. То есть каждый четвертый подросток покинул Украину в течение последнего года.

