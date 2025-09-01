Пенсии в регионах различаются уже больше чем в два раза

Пенсии по старости в российских регионах различаются уже больше чем в два раза.

Так, в конце первого полугодия 2025 года пенсия на Чукотке составляла 41,6 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии – 19,4 тыс. руб. Разница составила 22,2 тыс. руб., передают "Известия" со ссылкой на данные Социального фонда России.

В среднем пенсия по старости по стране составляет 25 тыс. руб.

Экономисты отмечают, что главная причина разрыва – неоднородный уровень зарплат в регионах и региональные надбавки.