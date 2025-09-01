В краснодарской школе перед линейкой к 1 сентября произошла давка

В одной из школ Краснодара произошла давка перед торжественной линейкой в честь 1 сентября, сообщает Kub Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №16, куда на День знаний пришли 1700 детей и родителей. Их всех запускали на территорию через одну калитку. На улице в момент давки стояла жара. Как рассказали очевидцы, некоторые ученики младших классов плакали, охранник реагировал на это "хамством".

В прошлом году давка произошла в школе в Краснодарском крае. Уроки у младших и старших классов закончились в одно и то же время, и ученики сразу из нескольких классов спустились вниз в раздевалку. По словам родителей, толпу не смогли организовать ни охрана, ни гардеробщица.