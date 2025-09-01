При поддержке нефтяников в Ноябрьске и Муравленко проходит музыкальный фестиваль

Фестиваль "Родной город. Энергия звука" в эти дни проходит в Ноябрьске и Муравленко. Как сообщили Накануне.RU организаторы, в программе мероприятия - музыкальные мастер-классы, научно-просветительские лекции и яркие перфомансы.

В Ноябрьске фестиваль прошел 30 и 31 августа и стал подарком жителям к 50-летию города. Гости смогли изучить физику звука, побывать в шумовой лаборатории и попробовать себя в роли актеров дубляжа под руководством известного актера театра, кино и озвучивания Всеволода Кузнецова. В Муравленко фестиваль проходит 1 сентября, в программе - городской пленэр "Изобразительный джаз", мастер-классы по игре на барабанах и созданию керамических колокольчиков, а также практики звукорезонансной терапии.

Центральным событием фестиваля в обоих городах стало мультиинструментальное шоу "Отражение", которое впервые представили на Ямале музыканты Александр и Юрий Компанейцы.

"Для нас важно, что именно в Ноябрьске и Муравленко прозвучало "Отражение" — проект, который соединяет традицию и современность, эмоцию и мысль. Такие события создают особую культурную атмосферу, где каждый может почувствовать сопричастность к большому празднику искусства и открыть для себя новые горизонты", - рассказал музыкант и продюсер Александр Компанеец.

Фестиваль "Родной город" проводится в Ноябрьске и Муравленко с 2014 года при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и программы социальных инвестиций "Родные города". За 10 лет он стал одним из ключевых значимых культурных событий в ямальских городах.

"Поддержка креативных индустрий и разнообразие культурной жизни малых северных городов — это важное направление нашей программы социальных инвестиций. Фестиваль "Родной город. Энергия звука" — яркий пример того, как искусство и наука могут объединять людей, вдохновлять на творчество и создавать новые возможности для местных сообществ", - подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров.