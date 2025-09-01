"Ни за что не плачу": министр финансов РФ решил для себя проблему с российскими картами за границей

Министра финансов России Антона Силуанова спросили, как он оплачивает покупки за рубежом – в тех странах, например, в Китае, - где российские банковские карты теперь не принимаются.

Силуанов вошел в состав российской делегации, которая присутствует на саммите ШОС в Китае. В кулуарах форума журналисты пожаловались министру, что они не могут оплатить свои покупки в этой стране картами. "Как Вы платите за покупки?" – спросили министра. "А я вообще ни за что не плачу", - заулыбался Силуанов. "Наши налоги платят?"- спросил журналист. "Наши налоги", - неожиданно включился в разговор проходивший мимо глава Роснефти Игорь Сечин, он сделал акцент на слове "наши".