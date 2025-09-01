Свыше 1,8 тысяч нарушений в сфере образования выявила прокуратура в 2025 году

В 2025 году прокуратура Свердловской области выявила свыше 1,8 тыс. нарушений в сфере образования. Чтобы их устранить, было принято более 1 тыс. актов прокурорского реагирования. К сожалению, как отмечают в ведомстве, количество нарушений год от года не снижается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, часто в школах нарушались требования укомплектованности учреждений кадрами, выявляли излишнюю нагрузку на педагогов, необеспечение подвоза детей школьными автобусами, нарушения при оснащении необходимым оборудованием, а также нарушения при их строительстве и ремонте.

Конкретно в Екатеринбурге неравномерно распределялись места в образовательных учреждениях в активно застраиваемых районах, а также допускались нарушения нормативов площади на обучающегося. Нередко школы и вовсе не были оборудованы для обучения в них детей с ограниченными возможностями.

"Совместно с органами Роспотребнадзора и МЧС России прокуратурой принимаются меры к обеспечению соблюдения санитарных и противопожарных норм в образовательных учреждениях. При неустранении нарушений органы прокуратуры обращаются в суды для возложения на учреждения обязанности выполнить необходимые работы", - рассказали в прокуратуре.

Приходится и указывать руководству школы на необходимость проводить обследования зданий, а учредителей - на выделение на это средств и, при необходимости, проведение ремонтных работ. Выявляла прокуратура и недобросовестных подрядчиков и заказчиков, которые своевременно не требуют исполнения графиков работ.

Особенно актуальный сейчас вопрос стоит и обеспечением детей здоровым и, главное, безопасным школьным питанием. Выявлены нарушения в 75 школах и 25 организациях, обеспечивающих учреждения едой. Большая их часть связана с ненадлежащим состоянием пищеблоков: уборка помещений, отделка, использование инвентаря, хранением продуктов, несоблюдение сроков годности, правил товарного соседства, неведение журналов учета и отсутствие маркировки.

Кроме того, вскрыто свыше 100 нарушений в сфере материального обеспечения школ искусств, необеспечение надлежащего состояния их зданий и доступности для инвалидов.

В новом учебном году прокуратура продолжает проверку и обращает особое внимание на готовность школ к принятию в их стены детей и на безопасность их обучения. В пресс-службе ведомства также отметили, что будут проводить плановые и внеплановые проверки, в том числе и по обращениям граждан и публикациям в СМИ.