Песков объяснил, почему на Aurus Путина китайские номера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в КНР.

"В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - сказал Песков в интервью "КП".

31 августа Путин принял участие в торжественном приеме для глав делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованном хозяином саммита - председателем КНР Си Цзиньпином.

Сообщалось, что глава российского государства и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций.

1 сентября на полях саммита ШОС прошли переговоры Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин почти час "с глазу на глаз" разговаривали в Aurus с Моди. По его словам, решение было принято на месте.