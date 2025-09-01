01 Сентября 2025
Образование Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Владимир Мазур в День знаний открыл в Томске "Школу возможностей"

Губернатор Владимир Мазур в День знаний открыл в Томске новую школу № 52, которая получила название "Школа возможностей".

Школу на 1100 учеников возвели в рамках нацпроектов "Образование" и "Молодежь и дети". В новом образовательном комплексе - здание школы со столовой, спортивным и актовым залом, благоустроенной прилегающей территорией, площадкой для уличных занятий физкультурой. Директором новой «Школы возможностей» стал Кирилл Базюк, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года 2023".

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

На торжественной линейке в День знаний собрались первоклассники, ученики средней и старшей школы, родители и педагоги. Вместе с губернатором Владимиром Мазуром ребят, родителей и учителей поздравили заместитель губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселёва, мэр Томска Дмитрий Махиня, прокурор Томской области Сергей Ломакин, спикер думы города Томска Сергей Сеченов.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Сегодня в жизни каждого из вас особый день — 1 сентября вы идете в совершенно новую, только что построенную школу, которую мы возвели специально для вас, — обратился к школьникам губернатор Владимир Мазур. — Она пока ещё не слышала ни школьного звонка, ни радостного смеха ребят на переменах. Эту жизнь вдохнёте в неё вы, и это случится уже буквально с минуты на минуту".

Глава региона отметил, что школа является одной из самых современных в Томской области. Она оснащена оборудованием для робототехники, цифровыми, химическими и физическими лабораториями, современными станками для уроков технологии, тренажерами для оказания первой помощи в кабинетах ОБЗР и многим другим.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Это всё для вас. Ваша же задача — учиться, экспериментировать и находить своё призвание", — сказал Владимир Мазур, также пожелав педагогам, учителям и родителям терпения и удачи в новом учебном году.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор осмотрел здание новой школы, а также пообщался с педагогами и учениками. Первоклашкам Владимир Мазур вручил книгу об истории Томской области, дополненную сказками и легендами о томской земле, написанную Николаем Закотновым. Эту книгу в День знаний получили в подарок все первоклассники Томской области. Тем самым, была продолжена традиция дарения первоклассникам книг о томской земле, начатая в 2024 году.

Теги: владимир мазур, школа возможностей, день знаний


