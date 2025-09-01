В Прикамье промышленный альпинист упал с высоты 11 метров

В Пермском крае в городе Губаха, на территории завода, произошел несчастный случай с промышленным альпинистом. Об инциденте сообщили в группе "ЧП Соликамск - Березники - Пермский край", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации из соцсетей, во время выполнения работ на высоте произошел обрыв страховочных веревок и альпинист 1982 года рождения рухнул с высоты 11 метров. Сообщается, что пострадавший получил переломы одной ноги и одной руки. Ему оперативно оказана медицинская помощь, он был госпитализирован.

Причины происшествия и обстоятельства обрыва веревок уточняются.