Свердловчанка засудила аквапарк за травму сына

На Среднем Урале женщина выиграла суд у аквапарка, в котором ее ребенок получил травму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, еще в августе 2022 года жительница Верхней Салды с несовершеннолетним сыном отдыхали в аквапарке "Лимпопо" в Екатеринбурге. В какой-то момент на лестнице перед входом в банный комплекс ребенок поскользнулся и порезал ногу о сколотый угол кафельной плитки сливной решетки. На "скорой помощи" мальчик был доставлен в больницу. Там ему наложили швы и отправили на амбулаторное лечение.

Через полтора года мать пострадавшего направила претензию владельцу аквапарка – ООО "КИТ Екатеринбург". Она просила компенсировать причиненный моральный вред. А в декабре 2024 года свердловчанка обратилась в Верхнесалдинский районный суд с иском о взыскании 200 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги.

В качестве соответчика была привлечена страховая компания. Суд решил, что аквапарк не представил доказательств, подтверждающих безопасное пребывание посетителей на территории. Поскольку деятельность водного комплекса была застрахована, инцидент признали страховым случаем. Со страховой компании в пользу женщины взыскано 60 тысяч рублей.

