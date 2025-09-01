В Томской области при федеральной поддержке сформирован промышленный кластер электроники и беспилотных технологий

В Томской области при поддержке Совета Федерации и пяти федеральных министерств и ведомств за три дня создали промышленный кластер электроники и беспилотных технологий. Приказ о формировании научного объединения министр промышленности и торговли Антон Алиханов подписал 29 августа, а 1 сентября, в установленный срок, кластер был организован. Об этом в своем канале сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Кластер электроники и беспилотных технологий объединил 6 проектов и 13 организаций: АО "НПФ "Микран", АО "НПП "Радар ммс", АО "Когнитив", ООО НПК "ТЕСАРТ", ООО "ЛЭМЗ-Т", АО "НИИПП", АО "НПЦ "Полюс", ООО "Мехатроника-Томск", ООО "СТК", ООО "Элемент-Технологии", АНО "НПЦ БАС Томской области", ООО "Газпром трансгаз Томск". Впервые в регионе в промышленный кластер вошел профильный вуз – ТУСУР.

В планах компаний инвестировать миллиард рублей в импортозамещающие производства и к 2030 году выпустить продукции на общую сумму – 6 миллиардов.

АО "Когнитив" планирует выпускать беспилотный бескабинный минитрактор; "ЛЭМЗ–Т" обеспечит выпуск системы связи "БАС" – аппаратуру радиосвязи между наземным пунктом управления и беспилотным воздушным судном; "Микран" наладит производство компактных спутниковых станций "Мини МСП" для удалённых районов; "Радар ммс" будет производить спутниковые терминалы бортовой радиокомандной линии для беспилотных воздушных судов, комплексные системы беспроводной широкополосной связи для группировок беспилотных аппаратов и модули воздушно-лазерного сканирования – лидары, применяемые в автомобилях, спецтехнике и беспилотной авиации. Якорным заказчиком продукции кластера выступит ООО "Газпром трансгаз Томск".

"Новый кластер станет значительным шагом на пути импортозамещения и достижения технологического суверенитета в масштабах страны. В рамках кластера будут созданы новые производства, в том числе лидаров, которые в России ранее не производились. Потребность в них растет с каждым годом, в том числе для гражданского применения. Благодарю Минпромторг, Совет Федерации и участников", - заявил Владимир Мазур.