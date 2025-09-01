Рособрнадзор намерен исследовать качество общего образования

Рособрнадзор ведет расчет Индекса качества общего образования, включающего образовательные результаты, кадровый потенциал и образовательную среду. Он будет обнародован по итогам года.

Осенью 2025 года будут проведены федеральные мероприятия, результаты которых будут использоваться для расчета индекса: это исследования качества общего образования и компетенций учителей, сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это запланировано на октябрь 2025 года. В нем примут участие 430 школ и 170 колледжей. Будет оцениваться "воспитательный потенциал" учебных заведений путем анкетирования учеников 8 и 10 классов, а также функциональная грамотность школьников 6 и 9 классов, студентов колледжей и техникумов.

Для чего это делается, не совсем понятно, потому что по итогам обычно заявляется об успехах российского образования, которое является одним из лучших в мире, в то время как реальные проблемы и беды не решаются: огромная перегрузка учителей, их нищенская зарплата, засилье бюрократии и т.п.

В прошлом году новость о проверке компетенций учителей была встречена настороженно, а некоторые педагоги были возмущены недоверием со стороны властей при таких условиях труда.

На компетентность будут проверять учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии. Музаев заверяет, что цель этого - не оценка конкретных учителей, а выявление существующих дефицитов в целом по стране и принятие мер на федеральном уровне.

Ранее власти отобрали из них 969 показателей системы образования, по которым Координационный центр Правительства РФ, а также все федеральные министерства и ведомства будут вести мониторинг и оценку состояния отрасли.